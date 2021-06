Alunos da rede municipal de ensino reproduziram os tapetes de Corpus Christi na manhã de ontem

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Os alunos do Colégio Municipal Curumim, na região central da cidade, promoveram na manhã de ontem uma atividade especial denominada “Tapete das Emoções“ em celebração ao dia de Corpus Christi.

Por conta do período de pandemia e a suspensão das confecções dos tradicionais tapetes de serragem que sempre cobriram as ruas do Centro Histórico, o colégio decidiu proporcionar uma experiência de resgate cultural junto às crianças para a preservação desta tradição.

Mais de 60 alunos participaram da criação dos com os seguintes temas: amor, felicidade, alegria, vida, paz, união, luz e energia e utilizaram diversos materiais como serragem, casca de ovos, papel Kraft e Cartolina.

Foram utilizados todos os protocolos para evitar a disseminação do coronavírus, evitando a aglomeração dos alunos, aferição de temperatura, obrigatoriedade de utilização de máscaras e constante higienização das mãos com lavagem e aplicação de álcool em gel.