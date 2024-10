Alunos de Santana de Parnaíba aprendem sobre o mercado de trabalho na área da tecnologia

Foto: Secom

Nesta terça-feira (8/10), os alunos do projeto Conectando Futuros na Nuvem, uma parceria entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba com a Escola da Nuvem, receberam a presença da gerente de Recursos Humanos, Erica Xavier Sanches, da empresa Duk Informática e Cloud, no colégio Imídeo Giuseppe Nérici.

Erica abordou sobre como funciona o mercado de trabalho na área da tecnologia e deu dicas sobre como se comportar em uma entrevista de emprego, além de incentivar os estudantes a continuarem se aprimorando na área.

O projeto oferece uma oportunidade para os alunos do ensino médio da rede de ensino ingressarem no mercado de trabalho na área tecnológica, por meio de um curso técnico de aperfeiçoamento em Hardware, Software e Nuvem.

O curso tem duração de quatro meses e, ao final, os alunos receberão um certificado de conclusão e um voucher que permite realizar a prova para a certificação Amazon Web Services (AWS), que valida a experiência de um profissional na nuvem.