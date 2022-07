Antigomobilismo aconteceu no domingo em Santana de Parnaíba. Aqui, galeria com 30 fotos.

Fotos: Gláucia Poppe/ Newsville I Marcio Koch e Fabiano Martins/ Secom

Com o intuito de incentivar a economia local e promover atividades culturais, no último domingo (10/07), a Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou o 19º Encontro de Antigomobilismo.

O Antigomobilismo não acontece desde 2019 por conta da pandemia de Coronavírus e esse ano o evento tradicional atraiu muitos visitantes, proporcionando uma viagem no tempo com mais de 300 carros antigos de diversas marcas e modelos, com mais de 50 anos de fabricação, que foram expostos nas ruas do Centro Histórico da Cidade.

Além dos carros antigos o evento contou com barracas de alimentação, artesanato, ‘mercado de pulgas’, exposição de miniaturas que foi montada na Casa do Samba Parnaibano, além de uma vitrola antiga que foi montada no Coreto da Praça XIV de Novembro, onde foram tocadas músicas de época. Também ocorreram shows junto à praça central, no qual apresentaram-se as bandas Folgatos Rockabilly, Rock and Beer e Black Rose (foto).

Este ano, os participantes fizeram doação de dois quilos de alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade como taxa de inscrição para o evento, no qual serão revertidos para auxiliar as famílias em vulnerabilidade social do município.

Curiosidades