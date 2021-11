Apoio ao esporte: Harald patrocina o Circuito Atalanta 2 em Santana de Parnaíba

No dia 28 de novembro, a cidade de Santana de Parnaíba sediará o Circuito Atalanta II com corridas de 5 e 9 km, as quais serão disputadas no entorno do centro histórico da cidade. O Circuito, que possui inscrições gratuitas, conta com o patrocínio da Harald, marca líder em coberturas e referência em chocolates para o mercado especializado, que há 30 anos conta com uma fábrica na região.Além do incentivo à volta dos esportes de rua, o evento, que é organizado pela Rede Acesso, tem o seu lado social: durante a retirada de kits serão recolhidas doações de um quilo de alimento não perecível (arroz, feijão, macarrão, leite em pó ou óleo), que serão destinadas a instituições de caridade da cidade.

No total, o circuito deve receber dois mil participantes (divididos em 8 pelotões com 250 pessoas cada). Ao se inscrever, os colaboradores puderam optar pelo trajeto de 9 km (corrida) ou pelo de 5 km (corrida e caminhada). Para que tudo aconteça com segurança, o evento terá uma série de protocolos sanitários para evitar aglomerações, de acordo com as normas para conter a pandemia da Covid-19.

Ao final do circuito acontecem as premiações: para o percurso de 9 Km a entrega acontecerá entre às 9h e 10h; já para o percurso de 5 km a premiação ocorrerá no final do evento, por volta das 11h.

CORRIDA HARALD 2021 – CIRCUITO ATALANTA 2:

Data: 28/11/2021 (Domingo)

Local das largadas: Estádio Municipal de Santana de Parnaíba

Endereço: Rua João Santana Leite – Chácara das Garças – Santana de Parnaíba

Horário das largadas: escolhido pelo participante no ato da inscrição

Retirada dos Kits:

Local: Complexo Esportivo Central, 591 – Jardim Deghi, Santana de Parnaíba

Horário: Mediante agendamento realizado no ato da inscrição

Conheça a Harald

Líder em coberturas para o mercado da transformação, a Harald é uma das principais marcas de chocolates e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, Inovare, Top, Confeiteiro e Raspar & Cobrir e Friese. Fundada em 1982 em São Paulo, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global. @haraldchocolates