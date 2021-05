Avenida em Santana de Parnaíba recebe o nome do pai do deputado Cezar

Foto: Divulgação

O deputado estadual Cezar recebeu, dia 14/05, do prefeito Marcos Tonho placa em homenagem ao seu pai Geraldo Cezar. O encontro foi no escritório do parlamentar na cidade de Santana de Parnaíba e foi marcado por emoção e recordações.

“Gratidão, prefeito, por esta homenagem ao meu pai denominando a avenida que liga a Ponte, Hospital e Estádio Municipal de Santana de Parnaíba. Não há como descrever a emoção que sinto em receber esta homenagem em nome do meu pai”, disse Cezar.

A placa traz o Decreto nº 4.561/2021 que dispõe sobre a oficialização da denominação. “Cezar, a sua família fez e faz história em Santana de Parnaíba. Estou muito feliz em decretar uma avenida tão importante com o nome do seu pai, Geraldo Cezar”, disse o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho.