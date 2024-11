Caminhada Outubro Rosa em Santana de Parnaíba reúne milhares de pessoas em apoio à prevenção do câncer de mama

Foto: Secom

Juntas, pessoas de todas as idade compartilharam força e esperança, lembrando a todos sobre a importância do autocuidado

No último sábado (26/10) milhares de pessoas participaram da Caminhada Outubro Rosa, realizada pela Secretaria da Mulher e da Família nas ruas do Centro Histórico, com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Vestidos com uma camiseta rosa e de slogan “Amor Próprio é um Romance Para a Vida Toda”, os participantes percorreram cerca de 3,5km, levando mensagens de apoio e solidariedade às mulheres que enfrentam a doença.

O evento, que faz parte da campanha internacional Outubro Rosa, contou com a presença de autoridades locais, profissionais da saúde, beleza, pacientes e munícipes, todos unidos pela causa. Além da caminhada foram oferecidos serviços gratuitos, como exames de aferição de pressão arterial, orientações sobre o autoexame, maquiagem e massagem.

Na ocasião, ainda houve sorteio de brindes, espaço voltado à doação de cabelos para a confecção de próteses capilares e a arrecadação de várias toneladas de alimentos não perecíveis, que foram levados pelos participantes na troca pelo kit caminhada (camiseta, um leque, protetor solar, folheto informativo, uma fruta e uma garrafa de água) e serão revertidos para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em seu discurso, a secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar, destacou a importância da mobilização para aumentar o acesso à informação e incentivar as mulheres a realizar exames preventivos, “O diagnóstico precoce salva vidas. Quanto mais cedo o câncer de mama for detectado, maiores são as chances de cura. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio”, afirmou.

O Outubro Rosa é celebrado anualmente com ações voltadas à saúde da mulher, e a caminhada foi uma das principais atividades do mês.