Canil da Guarda Municipal ganha reforço para encontrar pessoas desaparecidas

Foto: Marcio Koch/ Secom

O canil da Guarda Municipal de Santana de Parnaíba ganhou novos integrantes que vão exercer um papel fundamental; são dois cães da raça bloodhound, conhecidos por terem o olfato mais apurado, capacitados para identificar e diferenciar diversos odores.

Além de terem boa resistência para longos períodos de trabalho, eles atuarão na busca de pessoas desaparecidas.

Os filhotes, que chegaram desde o começo de janeiro, já estão no processo de treinamento, que, para eles, é todo baseado em brincadeiras que condicionam os animais para o serviço em campo.

Atualmente, o Canil possui 14 cães que são treinados diariamente por 10 guardas que se revezam conforme as escala. O departamento tem função importante na manutenção da segurança na cidade com atuação em áreas como a busca de entorpecentes, Guarda e Proteção, controle de distúrbios civil, sem contar o Show Dog, que são as apresentações educativas.