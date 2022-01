Carnaval de Santana de Parnaíba é suspenso neste ano por decisão do prefeito Marcos Tonho

Foto: Reprodução do Instagram Marcos Tonho

O prefeito Marcos Tonho de Santana de Parnaíba anunciou que está cancelando as festividades e seus desfiles de Carnaval na cidade, por conta da proliferação muito rápida da variante ômicrom do Covid-19. Mas, disse que será mantido o ponto facultativo e o feriado no município. ESta decisão está respaldada pela Secretaria Municipal de Saúde que vem analisando o quadro da evolução das infecções no estado, país e mundo, agora, acontecendo paralelamente a infecção da gripe Influenza.

Embora esta nova variante seja muito transmissível e os casos estejam aumentando rapidamente no Brasil e no mudo, já se sabe que a mesma tem menos força que a variante delta, mas os muitos casos estão retirando a ativa os profissionais infectados de vários segmentos, inclusive na saúde, o que vem sobrecarregando o sistema como um todo.

E, esta é a maior preocupação dos governantes, que gradativamente estão suspendendo muitas atividades carnavalescas pelo país.

Especialistas acreditam que a variante ômicron transforme em um futuro próximo, algo endêmico, e não mais pandêmico. E, neste caso, a população mundial tenha que se preparar para vacinação periódica, como é o caso de outras doenças, tais como H1N1, sarampo, entre outras.