Casa invadida para assalto em Aldeia da Serra, Morada dos Pinheiros, tem morador ferido e assaltante morto em confronto com a guarda municipal

Fotos: Reprodução do Programa Brasil Urgente da Band

Na manhã de ontem, 25, por volta das 11h, um homem entrou em um carro de um morador da Morada dos Pinheiros, Alameda das Paineiras, em Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba, por ele rendido, e ambos passaram pela portaria do residencial que é fechado.

Eles entraram na casa da vítima, onde estavam sua esposa, filho e sogra. O assalto estava sendo praticado, no entanto, a segurança do residencial percebeu que algo acontecia na casa e chamou a guarda municipal às 15:45h. Ao chegar no local, a ROMU fez a abordagem e iniciou a negociação. O suspeito havia atirado na perna da vítima e os policiais conseguiram que a mesma fosse liberada para ser removida ao PS Central de Barueri. Os demais foram mantidos como reféns. O suspeito chamado Vagner, segundo o Major Boaz, secretário de Segurança da Prefeitura de Santana de Parnaíba, ao que consta, era conhecido no residencial como prestador de serviços.

Vagner, então, respondeu ao Romu com tiros e, no tiroteiro, foi atingido e morreu ao dar entrada no Sameb, PS Central de Barueri.

O dono da casa que foi baleado na perna pelo suspeito e levado ao Sameb, foi socorrido e passa bem.

A investigação segue agora na Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba.