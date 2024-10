Casa do Samba Parnaibano celebra 3º aniversário com valorização da cultura

Foto: Secom



Ontem (13/10), a Casa do Samba Parnaibano celebrou seu terceiro aniversário com diversas atividades, como apresentações musicais, sarau e exposição de obras de arte. O espaço é dedicado à preservação da história do samba e ao fortalecimento da cultura negra, e é mantido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT).

O evento reuniu representantes dos grupos Grito da Noite, Galo Preto, Bloco Abayomi e Treze de Maio de Samba do Cururuquara, além dos coletivos Sarau Marginália, Movimento Negro Unificado (MNU), Elekô, Ponto de Cultura Treze de Maio e Clube das Afeminades. A festividade também contou com a realização de penteados afro.

Presente no evento, o secretário municipal de Cultura, Alemão da Banca, afirmou que a Casa do Samba é um importante espaço turístico e educacional da cidade, que recebe semanalmente estudantes e grupos artísticos do Estado de São Paulo. Localizado no Centro Histórico, o espaço foi inaugurado em 2021 com a exposição “100 anos do Mestre Carmelino – Memória viva do samba parnaibano”.