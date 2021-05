Celular ao volante é a maior causa de acidentes de trânsito em Santana de Parnaíba

De acordo com a Infosiga do Governo do Estado de São Paulo, o uso do celular ao volante é o maior causador de acidentes de trânsito na cidade.

Com os dados obtidos pelo sistema INFOCRIM é possível identificar que no primeiro trimestre de 2019, 2020 e 2021 houve 579 ocorrências de trânsito.

Conforme a Administração Nacional de Segurança Viária dos Estados Unidos, o uso do aparelho aumenta em 400% os riscos de acidente e de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso de celular ao volante é a terceira maior causa de fatalidades no trânsito no Brasil.

Com base nos dados apresentados, colisão é a maior natureza das ocorrências de trânsito em Santana de Parnaíba, com 349 registros, seguido por lesão corporal culposa com 103 e embriaguez com 31. As ocorrências nos 3 primeiros meses dos últimos 3 anos sofreram redução no município, em 2019 foram registradas 148 ocorrências, em 2020 foram 108 e em 2021 apenas 93.

O uso de celular ao volante é considerado infração gravíssima, sendo passível de multa de R$ 293,47, além de render 7 pontos na carteira de habilitação.