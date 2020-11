Centro Administrativo Bandeirantes é inaugurado comemorando 440 anos de Santana de Parnaíba

Fotos: Reprodução de live / Gláucia Poppe

Acima, estátua do bandeirante Anhanguera, feita pelo artista plástico Murilo de Sá Toledo, marca a inauguração do Centro Administrativo Bandeirantes, hoje iniciada às 17:30h, com o discurso do prefeito Elvis Leonardo Cezar. Também discursaram, o deputado Cezar, pai do prefeito Elvis, e o vice-prefeito Oswaldo Borelli. Também teve a palavra, o secretário de Obras, Evandro Barros Fernandes.

Emocionado, em um discurso de despedida do seu segundo mandato, que termina em 31 de dezembro, Elvis falou sobre todas as obras feitas em sua gestão: 27 escolas, 25 unidades de saúde, 9 parques, 11 ginásios de esportes, 1 arena de futebol, 1 arena de eventos, 1 centro de convenções, 1 complexo de educação, 1 complexo de saúde, complexos de esportes, 6 piscinas aquecida semi olímpicas, 1 ponte de 200 metros de extensão e 4 pistas de cada lado, novo viário da ponte, 3 terminais rodoviários, Corpo de Bombeiros, duplicação da Tenente Marques, 3 universidades além da única que existia na cidade e era particular (UNIP),1 túnel em Alphaville, 100% de iluminação de Led na cidade, 184 km2 de pavimentação, investimentos na guarda municipal, dentre eles, novas viaturas e postos, dentre outras obras. Única cidade do Brasil com 7 anos de IPTU congelado. E, há 4 anos, a cidade mais segura do Brasil.

Quase todas inauguradas e algumas em fase de inauguração. Deixará empenhado no valor de R$50 milhões de reais, o Hospital Municipal de Santana de Parnaíba, com a dotação já reservada, com 200 leitos, UTI’s , centros cirúrgicos, maternidade, ultrassonografia e outros, PS infantil e adulto com 500 vagas de estacionamento e 15.000 metros de construção.

Foto: Marcio Koch/ Secom

Sobre o Centro Administrativo Bandeirantes, Elvis Cezar disse que este ocupa uma área construída de 14.300 m2, terreno de 51.700 m2, construção feita em ‘dry wall’, que terá 1.500 servidores em 17 secretarias, 2 copas para cada bloco, auditório para 368 pessoas e serão atendidos 600 pessoas em média por mês. Isto dará uma economia de R$850 mil reais/mês em aluguéis, veículos, combustível e motoristas.

Também foi inaugurado o Espaço Expositivo Mariazinha Fernandes, ‘in memorium’, representada pela sua filha Nancy (foto abaixo) e seu neto Marcel.

Abaixo, foto do descerramento das duas placas inaugurais:

E, foto da pá que homenageou todos os que trabalharam na edificação:

Além de fotos internas:

Fogos, comemoraram as inaugurações e o aniversário da cidade (qualidade comprometida por ser reprodução de ‘live’)