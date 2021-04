Centro Funcional Integrado em Saúde (CEFIS) ganha nova sede em Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch/ Secom

Para atender os pacientes com mais conforto, desde o dia primeiro de março foram iniciados os atendimentos do Centro Funcional Integrado em Saúde (CEFIS) no novo prédio, que é o mesmo em que está alocada a Secretaria de Saúde, a Farmácia Todo Dia, o Centro de Saúde da Mulher e, em breve, a UBS Álvaro Ribeiro. EStá localizado na Rua Edgard Moraes, 868 no Jardim Frediani.

O novo espaço conta com uma estrutura de 450 m² em que são oferecidos atendimentos de fisioterapias: neuro-funcional, esportiva, traumato-ortopédica, respiratória, e outros, além de fonoaudiologia e terapia ocupacional para reabilitação de mão, neurológica e sensorial.

O local também conta com equipamentos de eletroterapia, termoterapia, fototerapia, hidroterapia (turbilhão e parafina), cinesioterapia e mecanoterapia. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.