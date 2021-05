Centro de Startups e Inovação de Santana de Parnaíba irá contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento de empresas na cidade

Fotos: Dario Souza/ Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMEDES – lançou através de um Estatuto o “Programa Municipal de Incubação de Startups”, o Polo fica localizado à Rua Califórnia, 220 – Jardim Rancho Alegre.

O Programa Municipal de Incubação de Startups vai fomentar a criação, o fortalecimento e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, além da geração de novos empregos na região. Esses empreendimentos terão que estar diretamente ligados às atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O Centro de Startups e Inovação é composto por 16 ilhas, cada uma com 4 mesas com pontos de energia, totalizando assim 64 mesas, o espaço terá acesso a internet à disposição das empresas.

Os empreendedores contarão com apoio e mentorias do SEBRAE através de cursos e capacitações em parceria com a prefeitura, entre os temas que serão trabalhados para desenvolvimento de projetos estão propostos também as seguintes áreas: – turismo rural, estética e beleza, agropecuária, serviços da construção civil e tecnologia de informação.

Informações: 2424-2782 / 2424-2781 / 4622-8250, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h ou no e-mail: semedes.startup@santanadeparnaiba.sp.gov.br