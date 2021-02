Cezar pede a Doria celeridade na construção de novo acesso em Osasco/Castello Branco e Mairinque/Raposo Tavares

Foto: Divulgação Alesp

Em resposta a pergunta do deputado estadual Cezar, o governador João Doria anunciou, dia 04/02, em reunião (ambiente virtual) com deputados estaduais, avanço nas tratativas com a concessionária CCR-Viaoeste para realização de obras de ampliação da Castello Branco e novo acesso ao Viário Maria Campos, em Osasco, e também a construção de acesso a Sertanejo, em Mairinque.

Cezar solicitou medidas urgentes para realização das obras. “Governador, quero falar sobre a região Oeste, temos a necessidade da duplicação da Castello Branco até o Trevo de Itapevi e a construção de novo acesso à Osasco”, disse. “Temos também em Mairinque uma situação inusitada na Raposo Tavares em que estão 22 mil pessoas ilhadas”, completou o deputado referindo-se a necessidade da construção de viaduto e alça de acesso aos Bairros Granada, Barreto, Monjolinho e Recanto dos Eucaliptos por meio da Avenida Antônio de Oliveira Santos, conhecida como “Estrada do Sertanejo”, cruzando a Rodovia Raposo Tavares.

Doria afirmou que está discutindo com a CCR-Viaoeste e a conduta tem sido feita pelos secretários Rodrigo Garcia (Governo), João Octaviano (Logística e Transportes) e Mauro Ricardo (Projetos, Orçamento e Gestão). O governador garantiu que “esses entendimentos estão indo bem, dentro de uma faixa que consideramos positiva ao interesse público e das regiões onde estão as rodovias em que a CCR opera”. Ainda salientou a importância da atuação de Cezar.

Mauro Ricardo enfatizou que “a expectativa é que a gente possa concluir o processo de negociação até o final do mês de fevereiro”. Ele explicou que a partir daí será possível instrumentalizar esse acordo por intermédio do aditivo contratual. “Está muito adiantado e a expectativa é que até o fim do mês nós possamos concluir as negociações com a inclusão de novas obras na Castello Branco.”