CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA INAUGURA CENTROS DE TRATAMENTO AO CORONAVÍRUS COM MAIS DE 100 LEITOS NA PRIMEIRA ETAPA

Fotos: Fabiano Martins/ Secom

Centros de tratamento possuem leitos exclusivos de UTI, semi-UTI e enfermarias

Desde o dia 07 de maio, a Prefeitura de Santana de Parnaíba iniciou a entrega dos Centros de Tratamento ao Coronavírus. Inicialmente começaram a funcionar as unidades Fernão Dias, prédio onde funcionava a antiga Casa do Idoso, e da Vila Esperança, que foi construída para as atividades do CAPS no município.

Além dessas, o hospital de campanha, instalado no recém-entregue Pavilhão de Exposições, ao lado da Arena de Eventos, também já está preparado para receber pacientes.

Ao todo, passam a funcionar imediatamente 20 leitos de UTI e 16 de semi-UTI no Fernão Dias para atendimento dos casos de alta complexidade, mais 44 leitos de baixa complexidade na unidade Vila Esperança e 74 no Hospital de Campanha da Arena de Eventos. A próxima etapa vai completar o objetivo inicial de criação dos 190 leitos próprios para o coronavírus, previstos para a cidade.

Além dessas medidas, a prefeitura já havia feito, no início deste ano, a contratação de 2.520 diárias de leitos de UTI na rede privada de hospital, uma medida que se demostrou mais econômica para os cofres públicos e, com a chegada da pandemia no Brasil, se tornou uma importante solução para atendimento dos casos graves de outras doenças e enfermidades.

O prefeito Elvis Cezar decretou estado de calamidade pública e, desde então, tem tomado medidas de enfrentamento da Covid-19. Entre elas, ações preventivas como a distribuição de 80 mil máscaras de proteção, entregues para moradores em diversos bairros do munícipio, para elevar a proteção daqueles que necessitam circular fora de suas casas, implantou o sistema de Teleconsulta médica que já atendeu milhares de pacientes por telefone, criou o disque medicamentos que entregou remédios para mais de 5 mil idosos em suas casas, iniciou a distribuição diária de marmitex para cerca de 15 mil alunos da rede pública, ampliou o projeto Crescer para atendimento de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e adotou diversas outras medidas que estão contribuindo para preservar a vida dos cidadãos.

Todos os investimentos nas ações de combate ao coronavírus podem ser acompanhadas pelo portal de transparência da cidade, no site da prefeitura.