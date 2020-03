Um novo colégio foi inaugurado no bairro Jardim São Luís em Santana de Parnaíba, que vai zerar a fila de creche na região central da cidade

Fotos: Marcio Koch / Secom

Ontem, sábado (29), a Prefeitura de Santana de Parnaíba entregou o terceiro colégio de 2020, gerando novas vagas que irão beneficiar os moradores do Jardim São Luís, na área central da cidade.

Com aproximadamente 4 mil m² a nova unidade, localizada na Av. Brasil, será de período integral, voltadas aos alunos de ensino infantil, com 15 salas de aula com banheiro, refeitório, lactário, lavanderia, setor administrativo, playground, quadra poliesportiva e estacionamento para 47 veículos.

O novo colégio terá capacidade total para 450 alunos, sendo 270 novas vagas, enquanto as 180 restantes serão destinadas aos alunos que atualmente estudam no colégio Raio de Sol.

De acordo com a Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba, com a inauguração desta nova unidade de ensino infantil, a prefeitura vai zerar a fila de vagas para creches na região central da cidade.

Nos últimos sete anos, a prefeitura inaugurou 14 novos colégios em diversos bairros, gerando mais de 6 mil vagas para os alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio. Mais 12 estão previstos para serem entregues.