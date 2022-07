Coleta seletiva será ampliada para 100% do Município de Santana de Parnaíba nos próximos meses

Foto: Secom

No dia 21, a Prefeitura de Santana de Parnaíba e a Avemare anunciaram a ampliação da coleta seletiva para 100% do município, algo que deve acontecer já nos próximos meses. O prefeito Marcos Tonho esteve presente para visitar e falar sobre esse compromisso com a cooperativa e munícipes, declarando que “Esse modelo de coleta seletiva impacta toda região metropolitana do Estado de São Paulo”.

A Avemare é uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, tem como objetivo desenvolver e implantar a coleta seletiva no município de Santana de Parnaíba.

Inaugurada em 2020, a nova Central de Tratamento de materiais recicláveis possui mais de 3 mil m², e fica localizada na rua Alemanha, Jardim São Luís, contando com uma super estrutura para realização do processo de coleta e triagem de materiais recicláveis.