Comunicado: o ‘Natal de Luz’ de Santana de Parnaíba está mantido, mas algumas atrações foram canceladas em função da fase amarela da pandemia. Saiba aqui.

A Prefeitura de Santana de Parnaíba informa que o evento denominado “Natal de Luz 2020″ ESTÁ MANTIDO. Porém, por conta da regressão do Estado para a Fase Amarela, atrações como A Casa do Papai Noel, Cantatas de Natal e a presença do Bom Velhinho no evento de abertura foram canceladas para evitar aglomerações. Já a celebração da Missa na Igreja Matriz, com distanciamento, a benção do presépio e o acendimento das luzes de Natal estão mantidas. A praça de alimentação também permanece, mas sem a possibilidade de consumo no local.

Pede-se a colaboração da população no sentido de manterem o distanciamento social de 1,5 metro, utilização de máscara e a higienização das mãos com alcool gel, nos totens instalados próximos ao Presépio.