Congresso da Beleza em Santana de Parnaíba reuniu mais de 150 profissionais no sistema presencial e on-line

Fotos: Dario Souza/ Secom

Nos dias 13 e 14 de junho, a Prefeitura de Santana de Parnaíba por meio da Secretaria da Mulher e da Família, secretariada por Selma Cezar, na foto acima, com a vice-prefeita Rosália Dantas, realizou na Arena de Eventos, o primeiro Congresso da Beleza de Santana de Parnaíba. O prefeito Marcos Tonho, um entusiata do empreendedorismo, apoiou o evento.

O evento contou com a participação de renomados profissionais da área da beleza e marcas de sucesso que palestraram para centenas de profissionais de Santana de Parnaíba.

No domingo, foram realizadas as palestras dos Piratas Cosméticos, Nanno Cosméticos, Vitrate Cosméticos e Vita Derm.

Na segunda-feira, foi a vez da Troia Hair, Glow, Quon e Olenka, esta última que trouxe o renomado cabeleireiro Rafael Cintra.

E, para finalizar o dia, o apresentador da RedeTV, Elvis Cezar, deu uma grande palestra motivacional com o tema “As 10 leis do sucesso”, para os profissionais da beleza.

O primeiro congresso contou com mais de 150 participantes, sendo no formato presencial e on-line, respeitando a capacidade máxima e os protocolos de segurança para evitar a propagação do coronavírus.

A cada empresa de cosméticos que se apresentava, era dado um intervalo de 15 minutos para a realização da higienização do palco.