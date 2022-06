Santana de Parnaíba – Corpus Christi lotou a praça da igreja com o público presente. Muitas fotos do Centro Histórico, veja aqui!

Fotos: Gláucia Poppe/ Newsville I Uelson Henkell I Fabiano Martins e Marcio Koch da Secom

O dia 16 foi de retomada do evento de Corpus Christi no Centro Histórico de Santana de Parnaíba, depois de 2 anos sem ser realizado por conta da pandemia. Há 55 anos o evento acontece na cidade, quando nas primeiras horas do dia, moradores e visitantes credenciado começam a elaborar os tapetes com tema religioso, neste ano, denominado “Eucaristia, Sacramento de Amor, Prova de Amor”.

O evento é organizado pela Igreja Matriz de Santa Anna com o apoio logístico da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Santana de Parnaíba.

Os tapetes foram visitados o dia inteiro por moradores e turistas.

Um palco foi montado ao lado da igreja, na Praça 14 de Novembro, conhecida como Praça do Coreto, para a realização da missa principal, que iniciou-se às 15h. Missa Campal (Dom Vicente Costa), que foi seguida da tradicional procissão que desmancha os tapetes, pelos pés dos religiosos da missa e do público presente.

Na programação do evento, que se iniciou para a confecção às 6h, aconteceram duas missas dentro da Igreja Matriz, às 10h e às 12h.

Na praça e no entorno das ruas do Centro Histórico, ruas conhecidas como Rua de Baixo, Rua do Centro e Rua de Cima, e atrás da igreja, foram montadas diversas barracas de artesanato e de alimentação.

A praça. antes da 15h, começou a lotar de pessoas, até que ficou totalmente ocupada, mal dando para alguém circular de tão cheia de fiéis. Por volta das 17h, começou a tradicional procissão.