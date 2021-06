Corpus Christi: Uma tradição que Santana de Parnaíba não deixa de celebrar

Foto: Fabiano Martins/ Secom

A data comemorativa faz parte do calendário Católico em homenagem ao sacramento da Eucaristia

Santana de Parnaíba é vista como a cidade que tem a maior celebração religiosa de Corpus Christi do Estado de São Paulo, e anualmente atrai milhares de pessoas para conferir o lindo tapete que decora as ruas do Centro Histórico com diversos quadros que contam as passagens bíblicas.

O evento é organizado em parceria entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba e a Paróquia Santa Ana e para realizar o tapete artesanal é utilizado serragem, que passa por um processo de tingimento para que haja diversas cores, pó de café, casca de ovo, argila, entre outros produtos.

Porém, este ano, devido a pandemia e para evitar aglomerações, o feriado de Corpus Christi que será celebrado no dia, 03/06, não contará com o tradicional tapete, e foi limitado a realização de missa na Igreja Matriz que será transmitida ao vivo pela página oficial da Prefeitura no Facebook, para os fiéis possam acompanhar de suas casas.

Programação

Serão realizadas duas missas na Igreja Matriz Santa Ana para a celebração da data. A primeira às 9h presidida pelo Bispo Dom Vicente Costa e transmissão ao vivo pela página oficial da Prefeitura de Santana de Parnaíba no Facebook e, a segunda, às 19h, presidida pelo Pároco local, Padre Marcelo Augusto, com transmissão ao vivo na página da Paróquia Santa Ana – Diocese de Jundiaí.

Além da programação religiosa, os interessados também poderão conferir a partir das 15h, o documentário “A tradição de Corpus Christi em Santana de Parnaíba” com o artista plástico S. Maia, também no Facebook da Prefeitura.

Histórico da data

Corpus Christi é uma expressão em latim que significa Corpo de Cristo, teve sua origem em Liége, na Bélgica e foi instituída oficialmente pelo papa Urbano 4º. É uma comemoração litúrgica das igrejas Católica Ortodoxa, Católica Apostólica Romana e Anglicana, celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e acontece sempre na quinta-feira, sessenta dias após o domingo de páscoa e é marcada por missa e festa na comunidade e principalmente, pela procissão.

A festa teve pouca repercussão no início, mas foi ganhando importância entre os católicos ao longo da história.

No Brasil, há registros que a tradição de Corpus Christi também ocorre desde o século XVIII e em muitas cidades do país é costume ornamentar as ruas onde a procissão irá passar, principalmente em cidades históricas que fazem suas decorações de acordo com costumes locais, sem esquecer dos altares que também são enfeitados para a adoração do Santíssimo Sacramento.

Corpus Christi em Santana de Parnaíba

O evento de Corpus Christi em Santana de Parnaíba é considerado um dos principais atrativo turísticos e mais tradicional evento do município que atrai milhares de visitantes anualmente, se tornou famoso devido a beleza e capricho com que é feito o tapete que cobre de serragem cerca de 850 metros das ruas do Centro Histórico, que tem seus desenhos idealizados pelo artista plástico da cidade e confeccionados por moradores, adultos e crianças que com criatividade dão forma aos mais de 60 quadros temáticos que simbolizam o cristianismo.

Além disso, são realizadas missas ao longo do dia na igreja Matriz e após a última missa a procissão nos tapetes coloridos. Os visitantes também aproveitam para desfrutar da culinária de restaurantes locais e conferir as feirinhas de gastronomia e artesanatos que também dão todo charme à festa.

Não há um registro exato sobre quando as ruas da cidade começaram a ser enfeitadas para o dia de Corpus Christi, mas até 1968 as janelas do Centro Histórico eram ornamentadas com flores vermelhas de São João.

Corpus Christi no mundo

O feriado de Corpus Christi é comemorado em diversos países, entre eles Peru. Em Cusco os fiéis desfilam pela cidade cantando e com as imagens dos padroeiros locais. Os Santos são adornados com jóias e objetos preciosos. As estátuas ficam expostas durante uma semana na Plaza de Armas, onde é realizada a cerimônia principal.

Já em Galícia que fica localizada no noroeste da Espanha, as ruas centrais ficam cobertas por grandes tapetes de flores. Quando a procissão começa, os moradores lançam pétalas aos participantes.

Em Arundel, Inglaterra, a tradição é que os devotos confeccionem o tapete de flores no corredor da Catedral de Arundel e depois sigam em procissão ao pátio de Arundel Castelo, onde a Benção é concedida.