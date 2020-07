Covid-19: Deputado Cezar tem alta do Hospital de Campanha de Santana de Parnaíba

Foto: Divulgação

O deputado estadual Cezar teve alta na manhã desta segunda-feira, dia 06/07, do Hospital de Campanha de Santana de Parnaíba Unidade Fernão Dias. Na saída, Cezar, que estava internado desde o dia 29/06 tratando de COVID-19, foi recepcionado pelo seu filho e prefeito da cidade, Elvis Cezar, e recebeu também o carinho da equipe médica e de enfermagem que comemorou mais um entre os mais de mil pacientes curados no município.

“Agradeço a Deus em primeiro lugar, ao Elvis que montou esta estrutura gigantesca com grandes profissionais. Agradeço em especial aos médicos, enfermeiros, atendentes, equipe de limpeza, da cozinha, todos me trataram com carinho espetacular. A vocês devo minha recuperação, com a graça de Deus. Gratidão, Senhor Jesus”, disse emocionado o deputado Cezar.

Também tomado por grande emoção ao ver seu pai curado, Elvis falou da alegria em acompanhar o eficiente trabalho da equipe médica e de todos os profissionais da linha de frente que lutam para salvar vidas dos pacientes do novo coronavírus em Santana de Parnaíba.

“Só quero agradecer. Agradecer a todos os profissionais da saúde, a todos que trabalham aqui e tem salvado muitas vidas em nossa cidade. Agradeço a Deus e deixo o alerta para que todos tomem cuidado diante desta pandemia”, enfatizou o prefeito que tem lutado para salvar a vida das pessoas e garantir a retomada segura da economia no município.

Santana de Parnaíba é exemplo no Estado de São Paulo pelo trabalho de excelência realizado no combate ao novo coronavírus. Além de ser a cidade da região com os melhores números de isolamento social, 50%, o município conta uma estrutura que segue as determinações da Organização Mundial de Saúde – OMS.

Isso foi possível graças ao empenho da Prefeitura de Santana de Parnaíba que buscou apoio dos Governos Federal e Estadual e com o trabalho incansável dos profissionais da Saúde conseguiu montar três Hospitais de Campanha no município com toda infraestrutura necessária para atendimento da população durante a pandemia. Até o momento, a cidade totalizou 1116 pacientes curados de COVID-19.