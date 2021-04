Curso online gratuito – Santana de Parnaíba

A Secretaria da Mulher, em parceria com o SENAC e SEBRAE, está oferecendo um curso on-line de: “Organize o espaço de seu salão de beleza”. As inscrições estão abertas, e as vagas são limitadas!

Link de inscrição:https://forms.gle/cXbwSqvWwtbq7fREA