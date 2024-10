Defesa Civil de Santana de Parnaíba intensifica ações de prevenção a riscos de desastres

Foto: Secom



A Defesa Civil de Santana de Parnaíba realizou, na última semana, uma série de atividades de prevenção a riscos de desastres no município. Além disso, reforçou suas ações de fiscalização e monitoramento de pontos críticos, sobretudo após as recentes chuvas e vendavais que causaram quedas de árvores e outros danos.

Conforme o órgão, o temporal de sexta-feira (11/10) ocasionou a queda de algumas árvores e fragmentos de vegetação na cidade, mas não causou óbitos nem ferimentos graves. A Defesa Civil segue em alerta, em contato permanente com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, monitorando a possibilidade de novos vendavais e chuvas que podem ocorrer neste fim de semana.

Além dessas ações de resposta, a Defesa Civil promoveu a “Semana Municipal de Redução do Risco de Desastres”, entre 7 e 13 de outubro, com o objetivo de criar uma cultura de prevenção aos riscos mapeados no município. Na ocasião, foram feitas visitas por agentes da Defesa Civil a moradores, com entrega de cartilhas e panfletos. Em colégios municipais, foram realizadas palestras, experimentos para produção de pluviômetros com garrafas PET e uso de aplicativo para monitorar riscos potenciais.