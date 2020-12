Deputado Cezar faz emenda à Lei Orçamentária Anual para ampliar em R$ 5 milhões investimentos na Educação de crianças, jovens e adultos

Foto: Assessoria de imprensa/ Viviane Vilela/ Alesp

O deputado estadual Cezar, morador de Santana de Parnaíba, é autor de emendas à Lei Orçamentária Anual- LOA que garantem mais R$ 5 milhões para a Educação no Estado de São Paulo. A LOA tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e deverá ser votada neste mês de dezembro.

“Saúde e educação são fundamentais. Da mesma forma que inclui emendas para garantir investimentos nos hospitais da região, também solicito ao Governo do Estado que destine recursos para importantes áreas da educação”, disse Cezar.

Por meio das emendas, o deputado pede que o governador João Doria destine R$ 1 milhão para oferta de vagas nas Escolas Técnicas do Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “Assim, estaremos contribuindo para a elevação do desenvolvimento técnico de nossos jovens, garantindo vagas para que possam aprimorar seus conhecimentos e entrar no mercado de trabalho”, explicou.

Preocupado com jovens e adultos que buscam alfabetização, Cezar também fez emenda à LOA que destina R$ 1 milhão para incentivar a realização de cursos voltados para o atendimento de jovens e adultos na educação básica estadual.

O parlamentar é ainda autor de mais duas emendas na área da educação: R$ 1,5 milhão para ampliação do Programa de Educação Ambiental Integrada e Participativa na Gestão Ambiental Pública e R$ 1,5 milhão para a Secretaria da Pessoa com Deficiência expandir o Programa de atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista- TEA.