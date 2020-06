Deputado Cezar, de Santana de Parnaíba, destina mais R$ 700 mil para combate à Covid-19 em Barueri

Foto: Alesp

Dando continuidade às medidas de apoio aos municípios da Região Metropolitana Oeste, na semana passada, o deputado estadual Cezar encaminhou ao governador João Doria pedido para liberação de emenda no valor de R$700 mil para a saúde de Barueri. O pedido atende pleito dos vereadores Fabinho do Imperial e Rafa Gente da Gente.

Com a iniciativa, Cezar totaliza o montante de R$1,7 milhão para a saúde da população da cidade. Barueri foi contemplada com emendas de Cezar para o Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, uma no valor de R$ 550 mil no início da pandemia e, outra, de R$450 mil no ano passado.

Em abril, Cezar garantiu também a transferência estadual de R$1,65 milhões para a saúde de Santana de Parnaíba, Caieiras e Mairiporã. No mesmo mês, mais R$1,58 milhões de emendas do parlamentar foram entregues para ações de saúde em Carapicuíba, Bernardino de Campos, Bofete, Itapecerica da Serra, Jaguariúna, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista, Louveira, Pardinho, Pirapora do Bom Jesus, São Lourenço da Serra, Tietê, Torre de Pedra e Vargem Grande Paulista. Além disso, Itapevi, que já recebeu R$ 400 mil, assinou recentemente outro convênio para liberação de mais R$ 400 mil, totalizando um investimento de R$ 800 mil em emendas de Cezar.

“Nosso objetivo é reforçar o importante trabalho realizado pelos prefeitos da região e interior no combate à Covid-19 e nas ações para retomada gradual”, disse Cezar que enalteceu o trabalho do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana – CIOESTE em que o prefeito Elvis Cezar (Santana de Parnaíba) é presidente e representa 10 cidades da região. “O Cioeste adotou um protocolo uniforme de ações de combate ao coronavírus. Isso é fundamental, pois são cidades vizinhas e a prevenção nos municípios representa um importante mecanismo para frear a pandemia e garantir a retomada segura da economia.”