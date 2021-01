Deputado Cezar e o prefeito eleito Marcos Tonho de Santana de Parnaíba, participaram da reunião ontem do governador e 645 prefeitos. Saiba mais.

Foto: Fabiano Martins/ Secom

Em reunião virtual denominada 1º Seminário Virtual de Gestão Pública com o governador João Doria, ontem (dia 06/01), aconteceu a apresentação do Plano de Estadual de Imunização contra o coronavírus aos 645 prefeitos eleitos do Estado de São Paulo. Na ocasião, foram apresentados diversos assuntos sobre os planos para o Estado, e como prioridade, o assunto tratado foi a saúde. A vacinação ocorrerá ainda no mês de janeiro e tem como público alvo pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, indígenas e quilombolas, ao total, serão mais de 9 milhões de pessoas vacinadas. A vacina ocorrerá em duas doses, com um intervalo de 21 dias.

Prefeito Marcos Tonho faz a sua primeira reunião de prefeitos com o governador, depois de eleito.

O prefeito Marcos Tonho, falou da importância dessa ação e como isso vai alavancar ainda mais o crescimento dos municípios inclusive da cidade de Santana de Parnaíba. “Estamos tratando junto com o deputado Cezar e o governo do Estado, toda a logística e os protocolos que serão adotados para a vacinação dos nossos moradores, esse assunto é um caso sério e é prioridade em nosso governo”. Segundo o prefeito Marcos Tonho de Santana de Parnaíba, “Tratamos da logística e protocolos que serão adotados para a vacinação dos moradores de nossa cidade,”acrecentou.

O deputado Cezar acompanhou a reunião no gabinete do prefeito Marcos Tonho.

O Programa Estadual de Imunização

De acordo com o Estado, a estratégia das autoridades estaduais é iniciar a imunização contra a COVID-19 em todas as regiões do estado no dia 25 de janeiro. “A saúde é a prioridade absoluta. Lamentavelmente, todos os 215 países estão enfrentando uma segunda onda desse vírus e isso exige cuidado, zelo, disciplina, perseverança, determinação e coragem para fazer o que precisa ser feito”, disse Doria.

Na reunião virtual, o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, listou aos prefeitos os detalhes da campanha coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde em parceria com os 645 municípios paulistas. O plano visa dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5,2 mil para até 10 mil. A estimativa é de que a vacinação envolva cerca de 79 mil profissionais, com 54 mil trabalhadores do setor da saúde e 25 mil agentes da segurança pública para garantir a segurança da população e evitar aglomerações nos locais de imunização.

O seminário também teve a participação dos secretários de Estado Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Henrique Meirelles (Fazenda e Planejamento), Mauro Ricardo (Projetos, Orçamento e Gestão), Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico), Coronel Walter Nyakas Júnior (Casa Militar e Defesa Civil), Célia Parnes (Desenvolvimento Social), do Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e da presidente do Fundo Social de São Paulo, a primeira-dama Bia Doria.

No encontro, também foi anunciada uma plataforma exclusiva para as prefeituras no site www.parceriasmunicipais.sp.gov.br. Segundo o secretário Vinholi, a ferramenta digital é importante no apoio aos gestores municipais e oferece diagnósticos de cada município ante indicadores estaduais, além de possíveis convênios com o Estado, uma agenda de cursos de capacitação e o desempenho de cada cidade no programa desde 2019.

Participação do deputado estadual Cezar nesta reunião

O deputado estadual Cezar e o prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, de Santana de Parnaíba, apresentaram na reunião as demandas da cidade e ações para combater a pandemia de Covid-19.

O deputado estadual Cezar, que é de Santana de Parnaíba, ressaltou que o encontro possibilitou aos gestores a oportunidade de apresentarem ao governador Doria e secretários de Estado as necessidades das cidades neste momento de ‘segunda onda’ da Covid-19. Interlocutor entre o Estado e os municípios da Região Metropolitana Oeste e Interior, o deputado acompanhou os prefeitos da Região Oeste Metropolitana e Interior nas solicitações de investimentos e recursos do Estado para áreas importantes como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento da economia.

Em especial, sobre recursos para a saúde, Cezar que teve recente perda na família por Covid-19 – sua irmã Aparecida faleceu, dia 30/12, vítima do Covid-19– falou da necessidade do apoio do Estado aos municípios para salvar vidas e garantir a retomada segura da economia.

“É uma dor imensa, mas temos que seguir a caminhada. Deus está no comando e ajudando a todos que lutam para imunizar a população e salvar vidas. Parabéns Doria por priorizar a vida dos cidadãos e trabalhar pela vacinação da população”, citou o parlamentar que também testou positivo para Covid-19, em junho de 2020, e foi tratado na rede pública de Santana de Parnaíba. Cezar é um parceiro das cidades na luta para combater a Pandemia. Em 2020, o deputado destinou mais de R$ 7 milhões aos municípios para ações na área de saúde e retomada da economia.