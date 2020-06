Deputado Cezar solicita ao governador Doria construção de novo acesso da Castello à Osasco

Foto: Alesp

O deputado estadual Cezar luta desde o início de seu mandato, no ano passado, pela construção de um novo acesso da rodovia Castelo Branco a Osasco. Além de apresentar a importância da obra a representantes do Governo do Estado e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Cezar encaminhou neste mês de junho indicação ao governador João Doria solicitando a realização da benfeitoria.

“O Governo sabe o quanto a população da região precisa dessa obra para garantir o desenvolvimento e maior mobilidade. Por isso, reforço o meu pedido ao governador pedindo que determine aos órgãos competentes que faça a construção de novo acesso na Rodovia Castello Branco ligando à cidade de Osasco”, explicou o deputado.

“Sabemos que o Estado trabalha em meio uma pandemia mundial e se esforça para frear o contágio do novo coronavírus e possibilitar a retomada segura da economia. Entretanto, essa obra também é fundamental, pois irá conectar o viário municipal à Castello”, disse Cezar.

Em dezembro do ano passado, em resposta a Cezar, durante a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações na Assembleia Legislativa do Estado, o secretário de Estado dos Transportes e Logística, João Octaviano Machado Neto, informou que é uma determinação do governador resolver esse problema e que já foi negociado com a Prefeitura de Osasco e com a Concessionária a construção de uma alça à direita, passando sobre as faixas da rodovia Castello Branco e sobre o rio Tietê e se conectando com o viário municipal.

Em 2019, o deputado Cezar também apresentou o pleito ao presidente da Artesp, Giovanni Pengue Filho (agosto); ao diretor de Operações da Artesp, coronel Alberto Silveira Rodrigues (julho); e ao vice-governador e secretário de Estado de Governo, Rodrigo Garcia (junho). O parlamentar também conversou sobre o tema com o governador Doria em audiências e solenidades do governo.

Além do novo acesso a Osasco, Cezar também vem articulando a construção de um novo trevo de Carapicuíba a Tamboré e um viaduto no Polo Industrial do Cururuquara, em Santana de Parnaíba, e obras nas marginais do km 22 ao 26, para desafogar o trânsito no trecho entre Alphaville e Barueri; e do km 26 ao 32 da rodovia.