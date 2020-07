Deputado estadual Cezar acompanhou o prefeito Elvis em vistoria a obras de Santana de Parnaíba

Foto: Viviane / Alesp

Sábado, dia 18/07, o deputado estadual Cezar acompanhou o prefeito Elvis Cezar em vistoria a diversas obras na cidade de Santana de Parnaíba. Entre as visitas está o acompanhamento dos trabalhos de duplicação da estrada Tenente Marques que além de garantir a segurança dos motoristas e pedestres terá uma ciclovia para a prática esportiva.

“Ao lado do meu filho, o prefeito Elvis, vistoriamos as obras da duplicação da Tenente Marques que terá uma mega ciclovia que vai trazer segurança aos ciclistas”, disse o deputado Cezar que é um parceiro de Santana de Parnaíba e dos municípios da região e tem contemplado as cidades com recursos para obras de infraestrutura e investimentos para a saúde.

O deputado, que teve COVID-19 no final do mês passado e se curou em tratamento e internação no Hospital Municipal de Campanha Fernão Dias de Santana de Parnaíba, falou da alegria de estar novamente a todo vapor acompanhando o prefeito Elvis nas vistorias e visitas na cidade. “O trabalho sério e transparente do prefeito Elvis garantiu obras importantes, investimentos, atenção redobrada e cuidados especiais no combate à COVID-19 e ações relevantes para a retomada segura da economia em nossa querida Santana de Parnaíba.Estamos juntos pelo desenvolvimento do município”, citou Cezar.

Durante a vistoria às obras, Elvis e Cezar também acompanharam os serviços de construção do Paço Municipal, Ponte do Viário, Faculdade Infantil Novo Complexo Emídio, Rodoviária e ainda visitaram a área central. “Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui hoje vistoriando estas obras e a retomada do comércio com organização e segurança para todos”, disse o prefeito Elvis que anunciou ainda que a cidade vai fazer um arrojado projeto para desenvolvimento do turismo e geração de emprego e renda no município.