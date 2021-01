Deputado parnaibano Cezar trabalha para gerar mais de 6 mil novos empregos em Santana de Parnaíba

Foto: Viviane/ Alesp

Na segunda-feira, dia 18/01, o deputado estadual Cezar participou de audiência em ambiente virtual com o secretário de Estado dos Transportes e Logística, João Octaviano Machado Neto. Cezar reiterou o pedido para realização de obras de infraestrutura e projetos de fomento ao turismo para instalação em Santana de Parnaíba de grande empreendimento que vai gerar mais de seis mil novos empregos. O empreendimento é o Amuse City.

O parlamentar, que já conversou com o governador João Doria e também esteve com representantes da Investe SP, agora solicita apoio ao secretário Octaviano para realização de obras de mobilidade urbana que garantam condições para a instalação dos empreendimentos na cidade. “Nossa luta é por mais emprego e desenvolvimento turístico da cidade. Trabalho para que o Estado se sensibilize diante deste importante investimento que vai ter um impacto positivo de R$3 bilhões no turismo de Santana de Parnaíba e região”, citou.

Cezar que luta também pela ampliação nas marginais da Rodovia Castello Branco e construção de novo acesso ao município de Osasco (Complexo Viário Maria Campos) reforçou a necessidade dos investimentos do Estado em obras e mobilidade urbana para que novas empresas se instalem em Santana de Parnaíba e região. “Com certeza, a realização de obras para melhorar o tráfego vai atrair outras indústrias e gerar ainda mais empregos”, explicou o deputado.

Octaviano acompanhou a explanação de Cezar, reiterou o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento da região e garantiu que estarão empenhados no atendimento das demandas apresentadas pelo deputado.