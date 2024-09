Desfile na avenida marca o 7 de setembro de Santana de Parnaíba

Fotos: Secom

Em aproximadamente 1h30 de desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, estudantes, servidores e convidados presentearam a população de Santana de Parnaíba com um 7 de setembro impecável. Após a abertura do evento, com performance da Orquestra Municipal nos hinos nacional e da cidade, a Avenida Tenente Marques se transformou em passarela por onde desfilaram o pavilhão das bandeiras, mais de 20 blocos de secretarias, instituições parceiras, Orquestra do Colégio Municipal Prof. Aldônio e o prefeito Marcos Tonho, que homenageou e agradeceu a todos os presentes.

“Uma manhã muito especial com um desfile lindo! Agradeço ao povo amado de Santana de Parnaíba, à Secretaria de Educação e a todos que participaram. Tenho a honra de dizer que sou prefeito de Santana de Parnaíba e sinto muito orgulho em administrar uma cidade tão bem avaliada. Mais um 7 de setembro com muitas conquistas, muitas vitórias e, acima de tudo, sempre elevando o nome da nossa cidade”, disse o prefeito.

Ao falar da cidade, Marcos Tonho fez referência ao recente título de cidade mais segura do Brasil, concedido pelo Ranking Connected Smart Cities. Primeira a ocupar a avenida, a Secretaria de Segurança Urbana encantou o público com desfile do efetivo, carros, motos, mascote Daren do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), da Defesa Civil, Guarda Mirim, Patrulha Maria da Penha, Segurança Escolar, Canil, ROMU, Segurança Ambiental, Base Móvel Comunitária, Trânsito, Fiscalização, Bem-Estar Animal, Corpo de Bombeiros e convidados (Exército Brasileiro e Polícia Militar do Estado de São Paulo – 20º Batalhão PM/M 2ª Cia. PM Territorial).

Secretarias prestigiam desfile com produções, plantas e animais

Após a Segurança Urbana, foi a vez do Meio Ambiente, de participantes do programa Parnaíba Mais Leve (Secretaria da Mulher) e dos blocos temáticos dos colégios municipais (com a temática Escola: espaço para construção de saberes) darem um verdadeiro show de criatividade, produção e carisma.

Pelo Meio Ambiente, servidores arrancaram aplausos do público ao desfilarem com os pets (disponíveis para adoção), com mudas de plantas, com os veículos Ecovan e ambulância Bem-Estar Animal. Já os blocos dos colégios, cada um com subtema (saberes científico, popular, histórico, das artes, matemático, sustentável e outros).

Além dos servidores e dos projetos públicos, o desfile cívico de Santana de Parnaíba também contou com projetos da terceira idade e participação de demais projetos e diversas instituições parceiras. Tais como Eprocad, Capoeira Mestre Minhoca, Rainha da Paz, Atletismo Escolar, CCCA, Projeto Educando no Parque e Projov.

Prestigiaram o evento, a vice-prefeita, Rosália Dantas, secretários e moradores da cidade.