“DIA D da Saúde” ofereceu diversos serviços aos moradores da cidade

Foto: Arquivo

O dia D da saúde aconteceu no dia 30 de março, nas unidades básicas e avançadas da cidade (UBS’s e USA’s). O foco da ação era vacinar o público infantil de 6 meses até 4 anos, profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos.

Para incentivar a cobertura vacinal, garantir a saúde e prevenir doenças, a prefeitura, além da vacinação, realizou ações como aferição de pressão e destro, controle de peso, rastreamento de câncer bucal e a busca ativa de hanseníase e tuberculose.

Durante todo o dia, centenas de pessoas passaram pelas unidades de saúde. Na ocasião foram disponibilizadas vacinas para gripe e sarampo, dando preferência de acordo com as necessidades do público-alvo.