No dia da Mulher prefeitura realiza abertura da 5ª edição do Parnaíba Mais Leve

Foto: Secom

A noite do último dia 8 de março foi de muita alegria para as mulheres parnaibanas, pois foi realizada a abertura oficial da 5.ª edição do Programa Parnaíba Mais Leve, no Estádio Municipal.

Centenas de mulheres que fizeram suas inscrições estiveram presentes, e participaram de aulas de alongamento, dança e Hiit Parnaíba, uma modalidade de treino de alta intensidade que mistura música e exercícios, melhorando o condicionamento físico e auxiliando no emagrecimento.

Vale ressaltar que o Programa não visa apenas o emagrecimento, mas sim uma melhor qualidade de vida e saúde para as participantes e seus familiares, já que muitas vezes acabam sendo influenciados muitas vezes por elas.

Durante o evento a secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar, falou sobre a alegria em realizar esse programa: “É muito gratificante ver a mudança que ocorre na vida das mulheres, com ganho de autoestima e qualidade de vida, espero que essa 5.ª edição venha impactar positivamente a vida dessas mulheres e suas famílias”.

O apresentador Elvis Cezar, também falou sobre como se sente vendo a dimensão do programa Parnaíba Mais Leve: “É gratificante ver que uma política pública tão importante como essa voltada às mulheres que começou em 2019 continua hoje melhorando o estilo de vida das parnaibanas”.

Além das aulas de ginástica, as participantes recebem kits de alimentação saudável durante os meses do programa e palestras que auxiliam no processo de mudança de hábitos.