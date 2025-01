Ecopontos em Santana de Parnaíba são sucesso de adesão e prefeitura planeja expandir a iniciativa

Foto: Secom

Após uma semana de operação, os três ecopontos instalados nos bairros Parque Santana, Campo da Vila e Jaguari foram um sucesso. Moradores têm utilizado os locais adequados para o descarte de entulhos e móveis, promovendo a limpeza urbana e a destinação correta de resíduos.

A prefeitura, atenta à alta demanda, planeja a instalação de mais três ecopontos em bairros com maior volume de entulho. Um estudo está sendo realizado para identificar as áreas com maior necessidade, a fim de ampliar o atendimento à população.

É importante ressaltar que os ecopontos foram criados para o recebimento voluntário de resíduos como restos de obras e grandes móveis. Não são aceitos lixo orgânico, como resíduos domésticos, agrícolas, industriais ou de saneamento básico. Para mais informações, a população pode entrar em contato pelo telefone (11) 4622-7000.