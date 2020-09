Editorial: Dia 7, aconteceu a Convenção do PSDB de Santana de Parnaíba, onde o prefeito Elvis indicou os pré-candidatos majoritários

Fotos: Reprodução de ‘live’

No dia 7, o PSDB de Santana de Parnaíba realizou a sua convenção para confirmar os nomes dos seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. O evento político foi realizado em ‘live’ por causa da pandemia e foi realizado no recém inaugurado Centro de Convenções, onde as cadeiras foram colocadas com o distanciamento obrigatório conforme protocolo da Vigilância Sanitária. O uso de máscaras também foi obrigatório, só permitindo que quem fosse falar ao microfone as tirasse, momentaneamente.

Nossa editora acompanhou o evento através da ‘live”, gerando este editorial, cuja responsabilidade e opinião da editora são permitidos. Segue abaixo a descrição, portanto, da Convenção 2020 do PSDB de Santana de Parnaíba:

A Convenção do PSDB de Santana de Parnaíba, começou a partir das 16h, com a votação dos seus filiados. A apresentação do evento foi feita por Max Santana. E, depois, o prefeito Elvis Cezar, o vice prefeito Oswaldo Borelli e o deputado estadual Cezar fizeram a apresentação os candidatos do partido para a disputa eleitoral 2020, para prefeito, vice-prefeito e ovacionaram os candidatos a vereadores, agradecendo a presença de todos e estimulando-os na forma correta e eficaz da busca de votos.

A maioria dos vereadores atuais esteve presente além de convidados. O Presidente Nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, o Presidente Estadual do PSDB, Marcos Vinholi e, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, gravaram vídeos com palavras de apoio que foram transmitidos aos presentes.

Em seguida, o primeiro a falar foi o deputado estadual Cezar (foto abaixo), morador de Santana de Parnaíba, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara Municipal, ex-vereador e pai do prefeito Elvis Cezar que declarou o seu apoio a todos os candidatos presentes, depois que aconteceu a votação oficial. Foram palavras de agradecimento, incentivo e orientação.

O prefeito Elvis Leonardo Cezar, que está em seu segundo mandato não podendo se reeleger, ao lado da primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Selma Cezar, foram ovacionados pelos presentes. Ambos fizeram um trabalho nestas duas gestões, que estão com altos índices de aceitação pela população.

Elvis agradeceu a todos os presentes, falou sobre as obras que conseguiu inaugurar e as que deve ainda inaugurar até o final do seu mandato no dia 31.12.2020, todas obedecendo o Plano de Metas em vigor. E, além de dar dicas e incentivo aos candidatos presentes, apresentou os seus indicados para prefeito, Marcos Tonho, e Rosáia Dantas para vice-prefeita.

Na sequência, houve o pronunciamento do candidato a prefeito Marcos Tonho, vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, e de Rosália Dantas, que trabalhou na Secretaria de Comunicação e no Fundo Social de Solidariedade com assessora de Selma Cezar, e há 7 anos assumiu a regional de Alphaville-Tamboré, onde é muito conhecida. Pela candidatura, Rosália está afastada do cargo. Ambos falaram sobre a alegria e gratidão por terem sido escolhidos pelo prefeito Elvis Cezar para formar a chapa majoritária do PSDB, com o importante apoio do deputado Cezar. E, falaram sobre o comprometimento de continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido há 8 anos pela família Cezar na cidade, no Executivo.

Sobre os candidatos majoritários:

Marcos Tonho, apelido de Antonio Marcos, veio da capital São Paulo, há 39 anos, direto para o Parque dos Eucaliptos, no Bairro da Fazendinha, onde mora até hoje com a sua esposa Vanessa, com quem está casado há 25 anos, e os seus filhos. O seu primeiro emprego foi em uma fábrica de blocos. depois foi representante de uma fábrica de doces de outra cidade. Passou a produzir os doces e se tornou vendedor autônomo destes, quando se tornou muito popular. Entrou para a Polícia Militar aos 18 anos, que era o seu desejo de infância. É Técnico em Segurança Pública, Bacharel de Direito, formado em Pedagogia e é professor de Inglês. Sua popularidade lhe permitiu ser eleito por 3 mandatos consecutivos como vereador, quando ainda, foi Presidente da Câmara Municipal em 2016, hoje cargo ocupado pelo vereador Nilson Martins, conhecido como Nilson Cadeirante, presente também no palco da convenção.

Rosália Dantas, nascida em Natal/ RN, veio aos 7 anos para São Paulo, com cinco irmãos e os pais. É casada com o empresário Luiz, veio morar em Santana de Parnaíba, e não tem filhos. Foi convidada por Oswaldo Borelli, atual vice-prefeito, a fazer parte da política local. Preside o PSDB Mulher local. Estudou Belas Artes e Publicidade. Trabalhou como Gerente de Marketing. Começou a sua vida como funcionária da Prefeitura de Santana de Parnaíba em 2012 na Secretaria de Comunicação e, depois, passou a ser assessora da primeira dama Selma Cezar no Fundo Social de Solidariedade. Há 7 anos passou a ser secretária da Pasta Regional de Alphaville e Tamboré, onde se afastou para ser candidata nesta eleição. Foi candidata a vereadora em 2008 e em 2016.