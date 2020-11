Eleições 2020 – Santana de Parnaíba: Marcos Tonho PSDB vence / Lista dos vereadores eleitos

Marcos Tonho vence eleições e sucederá Elvis Cezar como Prefeito de Santana de Parnaíba

Fotos: Divulgação/ PSDB

O sucessor de Elvis Cezar, Marcos Tonho, teve 53,16% dos votos válidos e terá o compromisso de dar continuidade a transformação que fez do município uma referência em gestão pública no Brasil. Abaixo, prefeito Elvis Cezar na votação:

Nas eleições deste domingo (15/11) a população parnaibana confirmou nas urnas, que quer que o trabalho iniciado em 2013 pelo prefeito Elvis Cezar, deve continuar. O candidato Marcos Tonho (PSDB) venceu a disputa e será o próximo prefeito de Santana de Parnaíba. Sua vice-prefeita será Rosália Dantas, a primeira mulher a ocupar este cargo no município. Abaixo, Marcos Tonho e sua vice-prefeita eleita, Rosália Dantas, ao lado do deputado estadual Cezar.

Foram 33.828 votos sendo 53,16% dos votos válidos do eleitorado parnaibano, que levaram o ex-vereador por dois mandatos, sendo Presidente da Câmara no biênio 2017-2018, ao cargo máximo do Executivo Municpal.

O Bolsão de Estacionamento, ontem à noite, foi o palco escolhido para comemoração, onde milhares de pessoas festejaram a vitória, juntamente com o prefeito eleito, Marcos Tonho e sua vice Rosália Dantas, além do prefeito Elvis Cezar e seu vice Boreli, e do deputado estadual Cezar.

Em seu primeiro discurso, Marcos Tonho agradeceu o apoio da sua militância e pela confiança dada pela população parnaibana: “Só tenho a agradecer ao prefeito Elvis Cezar e, a cada cidadão parnaibano que depositou seu voto de confiança, e tenham a certeza que vou trabalhar para honrar a cada um dos senhores”, declarou Tonho.

O deputado Cezar falou sobre a vitória conquistada nas eleições desse ano: “Foi uma vitória esmagadora, que mostra que o parnaibano não quer que retrocedamos, mas sim, que avancemos cada vez mais e que o trabalho atual continue, pelas mãos de Marcos Tonho”.

Visivelmente emocionado, o prefeito Elvis Cezar falou que a vitória foi do povo parnaibano: “Essa vitória é de todos nós, é do cidadão parnaibano que acreditou em um trabalho que deu a essa cidade importantes marcas, trouxe dignidade ao povo dessa cidade e que agora seguirá avançando com o primeiro prefeito vindo da Fazendinha, Marcos Tonho”.

Vereadores eleitos

Sabrina Colela (Alphaville) 2526

Silvinho Peccioli Filho 1.873

Vieirinha 1.434

Hugo Silva 1.341

Alemão da Banca 1.266

Enfermeira Nelci 1.226

Adalto Pessoa 1.204

Kadu da Farmácia 1.100

Roque da Lenha 1.038

Ronaldinho Rd 1.015

Gino Mariano 992

Marcos Moraes 897

Professor Paulo Cunha (Alphaville) 802

Nilson Cadeirante 791

Gabriel Oliani 748

Agnaldo Moreno 633

Angelo da Silva 465

Texto: Renato Menezes

Legenda: Ao lado do Prefeito Elvis Cezar , Marcos Tonho comemora a vitória nas eleições 2020 no Bolsão de Estacionamento