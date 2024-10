Eleições – Santana de Parnaíba elege prefeito em primeiro turno e Barueri terá segundo turno

Foto: Arquivo

Elvis Leonardo Cezar, ex-prefeito de Santana de Parnaíba e apresentador de TV na Band do Programa Brasil que Faz, elegeu-se pelo Republicanos, ao seu terceiro mandato, não consecutivo como prefeito, com 53.756 votos, equivalente à 70,87 % dos votos. Como vice-prefeito foi eleito Vicentão.

Em Barueri, haverá segundo turno no dia 27 de outubro. Por pouco, Beto Piteri (Republicanos) não se elegeu no primeiro turno pois obteve 48,39% dos votos, com 97.708 votos, enquanto Gil Arantes (União) obteve 80.426 votos, 39,83%. Beto Piteri é apoiado pelo prefeito atual Rubens Furlan, em seu segundo mandato, e sexto ao todo.