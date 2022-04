Com elenco reformulado, Ska Brasil estreia na Segunda Divisão do Paulista

FOTO: George Damasceno/Ska Brasil



Fundado em 2019, clube de Santana de Parnaíba vai para sua segunda participação na competição estadual com elenco novo

Após reformular o departamento de futebol profissional, o Ska Brasil estreia na Segunda Divisão do Campeonato Paulista no próximo domingo (24), em sua segunda participação na competição estadual desde a fundação do clube em 2019. A primeira partida do time de Santana de Parnaíba na temporada será diante do Grêmio Mauaense, jogando fora de casa no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá, às 15h.

Com o pentacampeão Edmílson Moraes como presidente do clube, o Ska Brasil iniciou o ano com novo staff no futebol, com a chegada dos profissionais: Lucas Brando, executivo de futebol; Marcel França, preparador físico e fisiologista; Ernani Sabóia, preparador de goleiros; e Rodrigo Tanji, head de marketing.

As reformulações auxiliaram na montagem do elenco, que foi totalmente reformulado por Lucas Brando junto à comissão técnica, se comparado à primeira participação do Ska na ‘Bezinha’, em 2020. Sob o comando do treinador Leandro Mehlich (foto acima) , a Águia vem se preparando há mais de dois meses, quando iniciou a pré-temporada.

“Conseguimos fazer uma boa preparação e a equipe está bem estruturada dentro dos nossos critérios e modelo de jogo, acreditamos que temos tudo para fazer uma boa estreia. Sabemos que é um campeonato que tem um nível de dificuldade muito grande e cada jogo é uma etapa diferente, mas nós nos preparamos em todos os aspectos para fazer uma boa competição e atingir os nossos objetivos”, afirma Leandro Mehlich, que levou o clube às oitavas de final da Bezinha em 2020, quando chegou ao Ska Brasil.

Buscando o acesso para a Série A3 entre as 36 equipes participantes, o Ska Brasil está no Grupo 6 com Mauá, Grêmio Mauaense, ECUS Suzano, Jabaquara e Colorado Caieiras. Todas partidas da Segunda Divisão do Paulista terão transmissão da FPF TV/Eleven Sports.