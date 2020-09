Elvis Cezar apresenta pré-candidatos: Marcos Tonho para prefeito e Rosalia Dantas para vice-prefeita

Acima, Elvis Cezar, Marcos Tonho, Rosalia Dantas e o deputado estadual Cezar

Fotos: Divulgação e prints do video

O prefeito Elvis Cezar de Santana de Parnaíba em seu segundo mandato, ao lado do seu pai Cezar (camisa listada) deputado estadual e do vice-prefeito Oswaldo Borreli (Boreli) anunciou há poucos minutos, a chapa majoritária, do PSDB seu partido, para prefeito e vice-prefeito.

O vereador Marcos Tonho (falando, foto acima – camisa azul clara) é o pré-candidato a prefeito ele que já foi presidente da Câmara Municipal e que tem grande experiência como vereador.

Rosalia Dantas, falando na foto acima, é a pré-candidata a vice-prefeita, ela que atuou fortemente na prefeitura como chefe da Regional Alphaville – Tamboré, cuidando do bairro em todos as suas necessidades. Como mulher, presidente do PSDB Mulher da região, Rosalia vai representar a força da mulher nesta eleição.

As pré candidaturas passarão pela Convenção do PSDB na segunda feira, dia 7. São fortes candidatos.