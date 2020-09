Dia 7, segunda-feira, será a convenção do PSDB em Santana de Parnaíba

Prefeito Elvis, Marcos Tonho e Rosália e o deputado estadual Cezar

Foto: Divulgação Facebook

Na Convenção do PSDB de Santana de Parnaíba, que acontece nesta segunda-feira, 07 de Setembro, no Centro de Convenções da cidade, a partir das 16h, o prefeito Elvis Cezar e seu pai, o deputado Estadual Cezar, farão apresentação os pré candidatos do partido para a disputa eleitoral 2020, para prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Ficam convocados os filiados do diretório municipal do PSDB de Santana de Parnaíba e pré-candidatos da coligação, para a convenção, às 16h no Centro de Convenções. Só será permitida a entrada dos pré-candidatos com direito a um acompanhante.

A militância poderá assistir através da transmissão ao vivo que será feita em canais oficiais. Serão oficializadas as candidaturas para o executivo e legislativo municipal.

Elvis, através de uma ‘live’ realizada nas redes sociais, anunciou ontem, 3, o vereador Marcos Tonho para prefeito e Rosália Dantas, chefe da Regional Alphaville – Tamboré, como vice-prefeita.

Elvis Cezar, por estar em seu segundo mandato, não poderá disputar novamente ao executivo da cidade. Ao longo dos últimos 7 anos, Santana de Parnaíba vem se destacando por tanto investimento feito na cidade, com mais de 100 obras em diversos segmentos como, ampliações de escolas, infraestrutura, saúde e desenvolvimento econômico. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto MAS, o prefeito Elvis Cezar tem uma aprovação de 88,4% da população.

Quem são os pré candidatos do prefeito Elvis Cezar?

Marcos Tonho, é filiado ao PSDB, vereador em seu segundo mandato. Em 2016, foi eleito o quarto vereador mais votado da cidade; em 2017 e 2018 foi presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba.

Rosália Dantas, também é filiada ao PSDB, foi candidata a vereadora em 2016, na atual gestão do prefeito Elvis foi Chefe da Regional Alphaville – Tamboré; também trabalhou no Fundo Social de Solidariedade.