Elvis Cezar se filia ao PDT e é confirmado como o pré-candidato do partido ao Governo Estadual

Fotos: Assessoria de Imprensa Elvis Cezar

Santana de Parnaíba se destaca no cenário político através da filiação de seu ex-prefeito por dois mandatos, Elvis Cezar, que se filiou ao PDT de Ciro Gomes, para ser pré-candidato a governador do Estado de SP nas próximas eleições. Com uma carreira política cheia de conquistas, o político que já foi considerado por mais de uma vez como um dos melhores gestores do Brasil tem a missão de levar o PDT ao segundo turno e a vitória nas eleições de 2022 ao Palácio dos Bandeirantes.

O ex-prefeito de Santana de Parnaíba e apresentador da RedeTv, Elvis Cezar, assinou ontem à noite, a ficha de filiação ao PDT. A vinda de Elvis Cezar ao partido, trouxe também a presença de mais um deputado estadual na capital paulista, seu pai Cezar, que irá concorrer à reeleição pelo partido.

O evento ocorreu no Diretório Estadual do partido em São Paulo com a presença do presidente nacional Carlos Lupi e o presidente da capital, Antônio Neto, do deputado estadual Márcio Nakashima, vereadores e presidentes municipais, além dos núcleos partidários.

Carlos Lupi agradeceu a presença de todos e falou da importância do partido ter o nome de Elvis Cezar na sigla. “Uma noite muito especial para nós companheiros, hoje estamos dando início um sonho que tem tudo para se tornar realidade, Elvis Cezar veio para somar e ele tem a cara do cidadão paulista, conheci um pouco de todo seu trabalho realizado como prefeito em Santana de Parnaíba, e sei da garra e da vontade que ele tem de fazer acontecer as coisas, tenho certeza que seremos vitoriosos nessa eleição, vamos levar nosso futuro presidente e nosso governador para o segundo turno” – finalizou Lupi.

Antonio Neto, presidente da Capital, em seu discurso, falou da importância do nome e do trabalho de Elvis em Santana de Parnaíba. “Elvis tem todos os requisitos para ser o próximo governador de São Paulo, quem anda pela cidade de Santana de Parnaíba pode ver a transformação que foi realizada em seu governo, um grande gestor comprometido com o desenvolvimento e com investir de forma correta o dinheiro público, isso fez com que o PDT convidasse ele para ser nosso candidato ao governo estadual”, disse.

O deputado estadual Cezar, que vem para sua reeleição agradeceu o acolhimento do partido e falou da importância do nome do seu filho como pré-candidato ao governo. “Em Santana de Parnaíba, Elvis investiu na base da educação, nossas crianças começam a aprender a segunda língua logo cedo, isso é investir no futuro, pensa no que esse gestor poderá fazer em todo o Estado de São Paulo”.

Elvis Cezar agradeceu a presença dos presidentes e lideranças presentes no evento e disse da importância da militância na corrida eleitoral. “Quero agradecer a todos os amigos e amigas aqui presentes neste evento, sou novo no partido, mas já me sinto em casa, estou feliz que ao longo desse anos como gestor público conseguir junto com uma equipe preparada fazer a diferença na minha cidade. Hoje, com esse novo desafio, quero fazer a transformação em nosso estado, e temos condição, vamos para o segundo turno e iremos governar nosso estado para todos, conto com cada um de vocês!”

Na próxima segunda-feira (04) a partir das 19h, na Arena de Esportes localizada na Estrada Tenentes Marques, 4100 – Fazendinha, acontecerá uma grande reunião reunindo todos os diretórios municipais do PDT do Estado de São Paulo para o lançamento da pré-campanha do candidato Elvis Cezar ao governo estadual, o evento contará com a presença do pré-candidato a presidência da república Ciro Gomes.