Entrega de máscaras realizadas pela Prefeitura de Santana de Parnaíba beneficia mais de 80 mil pessoas

Fotos: Fabiano Martins/ Secom – Acima, prefeito Elvis Cezar, que participou da distribuição

No último sábado(25) mais de 60 mil máscaras foram entregues em diversos bairros da cidade

Com o objetivo de proteger a população contra o coronavirus, na última semana a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou duas ações de entrega de máscaras na cidade.

A primeira delas aconteceu na última quarta-feira (22) com a distribuição no terminal rodoviário central e em outros 9 pontos estratégicos em diversas regiões, com o intuito de imunizar os trabalhadores, usuários do transporte público e motoristas de ônibus.

Já, no último sábado (25), uma operação mais abrangente consistiu na entrega de 60 mil máscaras em diversos bairros, que contou com a participação de centenas de servidores que, realizaram a distribuição, de casa em casa aos moradores. Com isso, ao todo, foram entregues mais de 80 mil máscaras de proteção, que têm duração de 30 dias e garantem em até 60% de proteção contra o coronavirus.

Nesta quarta-feira (29) entrou em vigor o Decreto nº 4368/2020 que obriga o morador ao uso de máscaras, ao sair de casa em todo o território municipal.

O Prefeito Elvis Cezar acompanhou ambas as ações e comentou sobre as ações e iniciativas do poder público municipal: “Nosso objetivo é fazer com que a população se conscientize de como essa doença é letal e se proteja. Caso seja extremamente necessário sair de casa, todos os moradores da nossa cidade deverão usar máscara, mas o mais importante é que, quem puder, fique em casa, que em breve, tudo isso vai passar”, falou o prefeito.

Hospitais de Campanha

A prefeitura está acertando os últimos detalhes para entregar o primeiro hospital de campanha, denominado de Centro de Combate ao Covid-19 que contará com 40 leitos de alta e média complexidade para atender os casos mais graves da doença. O município possui 143 casos confirmados e 5 óbitos por conta do coronavirus.