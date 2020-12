Equipe da Defesa Civil de Santana de Parnaíba realiza vistoria preventiva em diversos bairros da cidade

Foto: Acervo da Defesa Civil

Com a chegada do período de chuvas fortes na cidade, as equipes da Defesa Civil de Santana de Parnaíba iniciaram, nesta semana, a Campanha de Operação Verão que consiste na realização de vistorias preventivas nas áreas de risco do município.

Entre as ações, estão a instalação de faixas em lugares estratégicos com orientações informando a população dos riscos.

Outra importante ação é a limpeza de bueiros, guias e o desassoreamento dos rios e córregos da cidade, além da retirada das famílias localizadas nas áreas de risco e encaminhando-as para o programa de aluguel social.