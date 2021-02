Ex-prefeito Elvis Cezar recebe moção dos vereadores de Santana de Parnaíba

Foto: Divulgação

Na 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, o vereador do PSDB Adalto Pessoa, apresentou a moção de aplausos para o Prefeito Elvis Cezar que foi o prefeito da cidade de 2013 a 2020.

Elvis Cezar, durante o período dos seus dois mandatos, alcançou importantes marcas para a cidade de Santana de Parnaíba, como o melhor Gestor Fiscal Público do Brasil entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, a primeira em Sustentabilidade Fiscal no Brasil, segunda melhor cidade do Brasil mais segura, a cidade mais segura da região metropolitana, conceito A em saúde, entre outras importantes marcas que transformaram Santana de Parnaíba em uma cidade modelo de gestão pública. Elvis Cezar teve uma aprovação de 90% da população. Hoje, Elvis é apresentador de um programa de TV que vai ao ar todos os domingos na RedeTV ás 11h45 da manhã, “Brasil que faz”, um programa de entrevistas.

Elvis Cezar ao ser homenageado, declarou: “Estou feliz por chegar até onde cheguei, fui vereador dessa casa, presidente da Câmara, prefeito, presidente por 3 mandatos da Cioeste e colocamos Santana de Parnaíba como cidade modelo. Tenho muita gratidão por essa cidade e por essa homenagem, só posso agradecer a Deus pela oportunidade que me deu em ser prefeito e ter uma aprovação da população.”