Fatec de Santana de Parnaíba realiza a última cerimônia de formatura do ano

Foto: Secom

A noite de 16/10 foi de muita alegria para os 59 formandos dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados, Gestão Comercial e Segurança da Informação da Fatec de Santana de Parnaíba. Eles participaram da cerimônia de formatura realizada no auditório do Poupatempo, na Fazendinha.

Estiveram presentes no evento o prefeito eleito, Elvis Cezar, que parabenizou os formandos pela conquista, os professores dos cursos, o diretor da instituição, Prof. Dr. Ricardo Slavov, o secretário de Emprego e Desenvolvimento, Mauro Brunetto, além dos familiares dos estudantes, que acompanharam o ato de colação de grau.

Instalada no município em setembro de 2014, a princípio no prédio da Etec Bartolomeu Bueno, a Fatec completou 10 anos de atividade e já realizou a capacitação de mais de 700 profissionais nas áreas de tecnologia. Em 2019, a prefeitura entregou aos moradores uma sede própria, mais ampla, moderna e com infraestrutura adequada às necessidades dos universitários.