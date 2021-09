FC Ska Brasil estreia em Santana de Parnaíba com vitória no Sub-15 e Sub-17

Foto: Tiago Sousa / @tsphotosport

Time do pentacampeão Edmílson derrotou o Grêmio Osasco nas primeiras partidas oficiais

do novo estádio municipal da prefeitura

No sábado, dia 4, o FC Ska Brasil escreveu mais um capítulo importante em sua história. O clube de Santana de Parnaíba fez sua primeira partida oficial jogando como mandante no Estádio Municipal Gabriel Marques da Silva, inaugurado pela Prefeitura em 30 de dezembro de 2020. Ainda sem público, o Ska Brasil estreou com o Sub-15 e o Sub-17, com vitória em ambas categorias, diante do Grêmio Osasco.

O primeiro jogo foi do Sub-15 com o time comandado pelo técnico Douglas Pilar, que conquistou a segunda vitória em dois jogos. O destaque da partida foi Ryan Francisco, autor do primeiro gol do novo estádio de Santana de Parnaíba. O meia fez dois gols e chegou ao quarto gol em dois jogos. Rafinha e Ryan Felipe completaram o placar da vitória por 4 a 0.

Na sequência, o Sub-17 entrou em busca dos primeiros três pontos na competição, após revés na estreia. O treinador Leandro Mehlich comandou a equipe para a primeira vitória, que saiu dos pés do volante Guilherme Baldória no jogo que terminou 1 a 0 para o Ska.

O próximo compromisso do Paulista será na terça-feira (07) diante do Sport Club Brasil, em Embu das Artes, com transmissão no site www.skatv.com.br.