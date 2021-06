Feira da Mulher Empreendedora em Santana de Parnaíba

Fotos: Marcio Koch e Fabiano Martins/Secom e Gláucia Poppe/ Newsville

A Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba, administrada por Selma Cezar, realizou a Feira da Mulher Parnaíbana desde o dia 10 até hoje. Contou com o apoio do FSS – Fundo Social de Solidariedade presidido pela primeira dama Vanessa Pereira e com o apoio da vice-prefeita Rosália Dantas que falaram na tarde de abertura, foto abaixo.

Para dar segurança ao evento, por conta da pandemia, as barracas foram montadas ao ao livre na Praça do Coreto, ao lado da Igreja Matriz.

Teve também, ontem e hoje, o Congresso da Beleza, cuja abertura foi feita por Selma Cezar e Rosália Dantas com profissionais da beleza fazendo palestras e demonstrações.