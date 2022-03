Feira da Mulher Emprendedora está acontecendo em Santana de Parnaíba

Fotos: Secom

Para incentivar a economia da cidade e auxiliar no desenvolvimento das micro e pequenas empresárias do município, a Secretaria da Mulher está organizando a 4ª edição da Feira da Mulher Empreendedora. A secretária responsável pelo evento, Selma Cezar e a vice-prefeita Rosália Dantas, que visitaram todas as barracas expositoras, aproveitaram para fazer uma foto nas asas coloridas de anjo, do painel da feira.

Por conta da previsão de grandes volumes de chuva, o evento que aconteceria nos dias 11, 12 e 13 de março foi remanejado para 18, 19 e 20 de março. E, está reunindo mais de 100 expositoras do município. O evento acontece na Praça 14 de Novembro, no Centro Histórico, das 14h às 20h, e proporciona a oportunidade para que as empreendedoras mostrem seus produtos e serviços, além de ampliarem sua rede de clientes e network, aumentando assim a geração de renda.

Assim como nas últimas edições da feira atraíram grande público visitante, a expectativa é que se supere neste ano. As participantes expositoras também recebem cursos de empreendedorismo, administração e organização, cursos e orientações do Sebrae permitindo que consigam melhorar a gestão de seus negócios.