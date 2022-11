Feira de Natal da Mulher Empreendedora acontece a partir de 2 de dezembro em Santana de Parnaíba

Foto: Arquivo

A expectativa é de grande público, já que na 6ª edição os presentes poderão participar das festividades do Natal na cidade e acompanhar jogos da Copa do Mundo.

Para seguir incentivando o trabalho das micro e pequenas empresárias da cidade, a Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba realiza, a partir de 2 de dezembro, a Feira de Natal da Mulher Empreendedora. O evento acontece às sextas, sábados e domingos, a partir das 12h.

A edição temática deste ano promete ter um público ainda maior, já que além de prestigiar o trabalho das empreendedoras da cidade, no dia da abertura (02/12), a prefeitura disponibilizará um telão para que os munícipes possam acompanhar a Partida entre Brasil e Camarões, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022. O visitante ainda poderá acompanhar toda a tradicional programação de Natal organizada pela cidade, com presépio e um verdadeiro show de luzes na decoração natalina, deixando o Centro Histórico totalmente iluminado com mais de 30 mil lâmpadas de led.

Opção de presentes para as festas de final de ano também não deve faltar. O público presente conhecerá o trabalho das empreendedoras da cidade e encontrará milhares de produtos das áreas da beleza, moda, gastronomia, e muito mais, além de contar com apresentações ao longo do dia, em um ambiente favorável à visitação e consumo.

Criada pela Secretaria da Mulher e da Família com o intuito de oferecer auxílio para as empreendedoras que enfrentaram dificuldades em decorrência da pandemia, a Feira da Mulher Empreendedora chega na sua 6ª edição e já beneficiou centenas de empresárias da cidade, que além de terem suas vendas impulsionadas ainda tiveram a oportunidade de ampliar sua rede de contatos e apresentar os seus produtos para os moradores da cidade.